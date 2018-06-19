В России в общественном транспорте установят кондиционеры

В российских автобусах, троллейбусах и трамваях появятся кондиционеры. Такое предписание внес в стандарт обслуживания населения Минтранс РФ.

Также, согласно документу, в транспорте предлагается перевозить не более трех человек на 1 кв. м свободной площади салона. Кроме того, остановки должны быть защищены от осадков и доступны для маломобильных граждан, передают «Известия».

Стандарт носит рекомендательный характер, однако от его исполнения будет зависеть оценка работы перевозчиков.

В Минтрансе пояснили, что стандарт разработан для реализации транспортной стратегии России. Он был введен с 2018 года, но после тестового периода потребовал доработки.

Ранее «Реальное время» писало, что контролерам общественного транспорта могут разрешить требовать у пассажиров документы.

