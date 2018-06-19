Юрий Карандин: «Не завидую игрокам «Салавата», они обречены установить рекорды КХЛ по перелетам»

Глава Межрегионального координационного центра «Сибирь — Дальний Восток» и легендарный отечественный арбитр Юрий Карандин выразил свои опасения по поводу календаря следующего сезона КХЛ. По его словам, команды из дивизиона Чернышева, где играет и уфимский «Салават Юлаев», будут вынуждены «жить в самолетах».

— С опасением жду календаря регулярного чемпионата КХЛ-2018/19. Судя по первым проектам, каждый из 25 клубов КХЛ проведет в регулярном первенстве по 62 матча, по два — в рамках двухкругового турнира, еще 10 — внутри дивизиона и дополнительные четыре — против принципиальных соперников по конференции. Если учесть, что турнир стартует 1 сентября, а паузы на Евротур окажутся сокращены, то нас ждет экстремальный хоккейный год. И он будет особенно тяжелым для команд нашего, сибирско-дальневосточного дивизиона.

Одно дело — получить 10 экстра-матчей внутри автобусного дивизиона в Москве, совсем другое — полетать по Сибири, Дальнему Востоку, Казахстану и Китаю. Командам из дивизиона Чернышева не завидую. При нынешней формуле «Сибирь», «Авангард», «Салават», «Амур», «Адмирал», «Барыс», «Куньлунь» обречены установить рекорды КХЛ по налетам. И прежде всего дальневосточные клубы, им придется буквально жить в самолетах. Опасаюсь, что они могут стать заложниками нового формата,- сказал Карандин.

Напомним, ранее стало известно, что «Салават Юлаев» расторг контракт с нападающим Энвером Лисиным.