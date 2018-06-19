США не имеют морального права требовать освобождения осужденных — посольство РФ

Власти США не имеют морального права требовать от российской стороны освобождения подследственных, подсудимых или осужденных в соответствии с законодательством РФ за тяжкие преступления. Об этом говорится на странице посольства России в Facebook.

«Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет. Тем более когда продолжается постоянная охота за российскими гражданами в третьих странах», — говорится в заявлении ведомства.

Так посольство ответило на утверждения официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт о том, что российские власти якобы содержат более 150 политзаключенных.

«В этом контексте мы настаиваем на возвращении неправомерно осужденных, зачастую по приговорам, вынесенным на основании лишь сомнительных утверждений подставных агентов, российских граждан на родину. В первую очередь К.В. Ярошенко и В.А. Бута!» — подчеркнули в посольстве.

Ранее Министерство финансов США расширило санкции против России. В МИД РФ пообещали рассмотреть ответные меры.

