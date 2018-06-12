В МИД РФ пообещали рассмотреть ответные меры на новые санкции США

Москва рассмотрит ответные меры в связи с расширением санкций США в отношении физических и юридических лиц из России. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Разумеется, ответные меры рассматриваться будут, без них в таких ситуациях просто нельзя. Тем более что последний перечень физических и юридических лиц, которых американцы подвели под свои ограничительные меры, включает наших граждан», — цитирует Рябкова «РИА Новости».



По его словам, Россия без сомнения пойдет на ответные шаги и подберет тех «кандидатов, которые отличаются агрессивной антироссийской линией и убежденно мешают нормализации двусторонних отношений».



Ранее Министерство финансов США расширило санкции против России. В санкционный список были внесены россияне Олег Чириков, Владимир Каганский и Александр Трибун, а также компании Digital Security, «Дайвтехносервис» и ФГУП «НИИ «Квант». По словам министра финансов США Стивена Мнучина, штаты пошли на такие меры из-за «растущей киберугрозы».

