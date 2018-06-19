Программа льготного кредитования бизнеса от ЦБ РФ прекратит действие в 2019 году

Программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса «Шесть с половиной» прекратит действие с 2019 года. Об этом сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута.

Он пояснил, что программа изначально задумывалась как антикризисная, но после снижения ключевой ставки регулятора и ставок по кредитам необходимость в ней отпадает, передают «Известия».

Конечная ставка по программе составляет 10,6% годовых для среднего бизнеса и 9,6% — для малого. С конца 2015 года на нее было выделено около 200 млрд рублей.



При этом сохранится программа по льготному кредитованию от Минэкономразвития. Конечная ставка по ней составляет 6,5%. В этом году в рамках программы было выделено 1,4 млрд рублей.



Ранее в Минэкономразвития предложили увеличить объем финансирования малого бизнеса из бюджета.