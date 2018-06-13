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В Минэкономразвития предложили увеличить бюджетное финансирование малого бизнеса

19:58, 13.06.2018
В Минэкономразвития предложили увеличить бюджетное финансирование малого бизнеса
Фото: kremlin.ru

Минэкономразвития предложит значительно увеличить объем финансирования малого бизнеса из бюджета

«У нас будут очень серьезные предложения по увеличению. Основной объем, конечно, будет направлен на формирование новых программ льготного финансирования, причем финансирования в разных формах — от лизинга до кредитования в банковской сфере и поддержки фермерских и крестьянских хозяйств», — передает РБК со ссылкой на министра экономического развития Максима Орешкина.

Точная цифра финансирования не называется, но, по словам Орешкина, рост будет «на порядок» относительно текущих показателей.

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