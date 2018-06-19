В квартире Соломона Кверквелии обнаружен труп

В квартире грузинского защитника московского «Локомотива» Соломона Кверквелии был обнаружен труп, сообщает Sport24. Мертвый болельщик из Грузии Ромео Копалиани был найден в квартире футболиста на улице Кутузова в Москве. Погибшего опознали по паспорту болельщика, поясняет Mash.



«Я в этой квартире не живу уже шесть месяцев, отдал ее другу — ни разу в ней не был за эти полгода.

Погибший — не мой друг. Это бывший футболист, который известен в Грузии. Тот, кому я отдал квартиру, был его близким товарищем.

Сам я сейчас нахожусь дома в Грузии, все узнал из новостей и немного шокирован», — сказал Кверквелия в беседе с корреспондентом Sport24.

26-летний Кверквелия играет за «Локомотив» с 2017 года. Он стал чемпионом России в первый полноценный сезон в стане «железнодорожников». С 2014 года защитник выступает за сборную Грузии.