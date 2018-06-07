Скончался один из разработчиков Ан-124 «Руслан» — Виктор Толмачев

Сегодня на 84-м году жизни скончался советский и российский конструктор Виктор Толмачев. Об этом сообщил гендиректор ПАО «Ил», вице-президент ОАК по транспортной авиации Алексей Рогозин.

«Сегодня после тяжелой болезни скончался один из создателей Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия», главный конструктор Виктор Ильич Толмачев. Царство Небесное», — написал Рогозин.



Толмачев родился в 1934 году в Курске, в 1959 году с отличием окончил Харьковский авиационный институт.

С 1964 года он работал в КБ «Антонов», прошел путь от инженера до главного конструктора самолетов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия». Он также принимал участие в разработке и создании практически всех «антоновских» самолетов и их модификаций. С 1991 года занимал пост технического директора авиакомпании «Волга-Днепр».

Ранее на 92-м году жизни скончался летчик-испытатель Георгий Мосолов.