Казанский суд решил: хищения кредита в 60 млн в «Алтынбанке» не было

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Оправдательный приговор вынес накануне Ново-Савиновский райсуд Казани по делу о мошенничестве с кредитом 60 млн рублей «Алтынбанка» 2014 года.

Невиновным в этом преступлении был признан 44-летний экс-заместитель гендиректора «Татнефтепродукта», гендиректор и учредитель компании «Чулпан трейд» Рафаэль Фаттахов.

Фаттахова обвиняли в уводе кредитных сумм через через подконтрольные ему, по версии обвинения, компании «Садко» и «ТНП „Бункер“. Кредит был получен „Садко“ в 2014 году, и сразу же перечислен по договору в „Бункер“. С 2016 года „Садко“ перестало погашать кредит и обанкротилось, а его гендиректор объявил, что являлся лишь номинальным руководителем и во всем виноват Фаттахов.

Руководство „Алтынбанка“ в суде утверждало, что банк был введен в заблуждение относительно платежеспособности компании „Садко“ и ликвидности залога в виде нефтяных танкеров и барж, а его кредитные средства ушли со счетов должника путем фиктивных сделок по поставке топлива со стороны компаний, которыми фактически управлял Фаттахов.

В прениях гособвинитель запросила для подсудимого наказание в 6 лет колонии общего режима. Но из суда он вышел свободным.

Подробности — в материале „Реального времени“.