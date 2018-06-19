В Самаре может появиться завод по производству ракетных двигателей

В Самаре могут построить завод по производству ракетных двигателей НК-33. Для этого компания «С7 Космические транспортные системы» (S7 Space, входит в S7 Group) выкупит у «Объединенной двигателестроительной корпорации» необходимые для этого производственные мощности

«Мы хотели бы купить у государства известные во всем мире двигатели НК-33 и НК-43, произведенные ранее самарским заводом «Кузнецов», а также документацию, оснастку, технический задел. Вообще все, что сохранилось по этой теме от советской программы. Мы намерены восстановить производство, построить свой завод ракетных двигателей в Самаре», — цитируют «Ведомости» гендиректора компании Сергея Сопова.

Напомним, в октябре в «Алабуге» откроется завод по выпуску субстратов от Rockwool. Инвестиции в новый проект составили около 500 млн рублей.