В октябре в ОЭЗ «Алабуга» откроется завод по выпуску субстратов от Rockwool

В октябре в «Алабуге» откроется завод по выпуску субстратов от Rockwool. Об этом сообщил президент компании Rockwool International Йенс Биргессон на встрече с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым на ПМЭФ.

Строительство завода по производству субстратов Grodan началось в 2017 году. Его осуществляет компания «Алабуга Девелопмент» — дочерняя организация АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», созданная для оказания услуг генподряда резидентам особой экономической зоны.

Строительство планируется завершить летом 2018 года, а запуск завода намечен на октябрь. Инвестиции Rockwool в новый проект составили около 500 млн рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что в мае в ОЭЗ «Алабуга» открыли первый в ПФО сервисный металлоцентр стоимостью 1 млрд рублей.