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Самолет с футболистами сборной Саудовской Аравии загорелся в воздухе — СМИ

23:26, 18.06.2018
Самолет с футболистами сборной Саудовской Аравии загорелся в воздухе — СМИ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Самолет, на борту которого находилась сборная Саудовской Аравии, загорелся в воздухе. Команда направлялась в Ростов-на-Дону на матч второго тура ЧМ-2018.

Несмотря на возгорание, самолет успешно приземлился в Ростове. Делегация Саудовской Аравии заверила, что никто не пострадал «из-за незначительной технической неисправности в двигателе», сообщает Mirror.

Напомним, сборная России обыграла команду из Саудовской Аравии в стартовом матче чемпионата мира по футболу — 2018. Матч закончился со счетом 5:0.

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