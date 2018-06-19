В Татарстане сегодня ожидается гроза и до +29

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В Татарстане сегодня, 19 июня, ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Во второй половине дня и вечером местами кратковременный дождь, гроза.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, ветер в республике будет северо-западный умеренный, при грозе сильный порывами до 15—20 м/с.

В Татарстане максимальные температуры воздуха днем будут от 24 до 29 градусов выше ноля.

В Казани столбики термометров поднимутся от +25 до +28 градусов. В Набережных Челнах от +24°С до +27°С.

Ранее ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о сильном ветре и грозе с 12 до 20 часов 19 июня.