В Татарстане сегодня ожидается гроза и до +29
В Татарстане сегодня, 19 июня, ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Во второй половине дня и вечером местами кратковременный дождь, гроза.
По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, ветер в республике будет северо-западный умеренный, при грозе сильный порывами до 15—20 м/с.
В Татарстане максимальные температуры воздуха днем будут от 24 до 29 градусов выше ноля.
В Казани столбики термометров поднимутся от +25 до +28 градусов. В Набережных Челнах от +24°С до +27°С.
Ранее ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о сильном ветре и грозе с 12 до 20 часов 19 июня.Общество Татарстан
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