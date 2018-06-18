МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о сильном ветре и грозе с 12 до 20 часов 19 июня.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», во второй половине дня и вечером 19 июня на территории Республики Татарстан местами ожидается гроза с кратковременным усилением северо-западного ветра до 15—20 м/с.

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура днем по республике составит от +21°С до +26°С.