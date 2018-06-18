На Мадагаскаре разбился самолет
На Мадагаскаре произошло крушение небольшого самолета. Погибли пять человек.
Самолет Piper PA-31, принадлежащий авиакомпании Madagascar Trans Air, разбился в западных окрестностях города Антананариву. Все находившиеся на борту погибли, сообщает Reuters.
Ранее транспортная прокуратура начала проверку из-за крушения самолета Як-52 в Первомайском районе на Алтае. В авиакатастрофе погибли два человека.Происшествия
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