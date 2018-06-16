Транспортная прокуратура проводит проверку по факту крушения Як-52 на Алтае

Транспортная прокуратура проводит проверку из-за крушения самолета Як-52 в Первомайском районе на Алтае. В происшествии погибли два человека.



«Барнаульская транспортная прокуратура по данному факту проводит проверку об исполнении законодательства о безопасности полетов», — цитирует ТАСС пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что самолет потерпел крушение при заходе на посадку. На земле жертв и разрушений нет.

Напомним, в конце мая при проведении агрохимических работ потерпел крушение легкомоторный «Бекас». Пилот погиб.