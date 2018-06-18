Самолет рейса Новосибирск — Москва вынужденно сел в Казани

Сегодня в 14.49 по мск летевший из Новосибирска в Москву самолет вынужденно сел в Казани. Причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

Отмечается, что всего на борту находилось 172 пассажира. После передачи пассажира медикам и дозаправки в 15.54 мск борт продолжил движение по маршруту, сообщает «Интерфакс».

Ранее в Казанском аэропорту совершил экстренную посадку пассажирский самолет «Боинг 738», выполнявший рейс Москва — Новосибирск.