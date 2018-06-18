Совет директоров «ТНС энерго Марий Эл» возглавил Борис Щуров
Совет директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» избрал председателем Бориса Щурова. Заместителем председателя стал Сергей Афанасьев.
Секретарем совета избрана Елена Ефимова, говорится в сообщении компании, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.
Также совет одобрил покупку акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 65,8 млн рублей и акций ПАО ГК «ТНС энерго» за 54,2 млн рублей.
Справка
ПАО «ТНС энерго Марий Эл» — электроснабжающая организация, осуществляющая деятельность по продаже электроэнергии потребителям на территории республики.
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