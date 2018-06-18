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Совет директоров «ТНС энерго Марий Эл» возглавил Борис Щуров

18:03, 18.06.2018
Совет директоров «ТНС энерго Марий Эл» возглавил Борис Щуров
Фото: youtube.com/скриншот

Совет директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» избрал председателем Бориса Щурова. Заместителем председателя стал Сергей Афанасьев.

Секретарем совета избрана Елена Ефимова, говорится в сообщении компании, опубликованном на портале раскрытия корпоративной информации.

Также совет одобрил покупку акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 65,8 млн рублей и акций ПАО ГК «ТНС энерго» за 54,2 млн рублей.

Справка

ПАО «ТНС энерго Марий Эл» — электроснабжающая организация, осуществляющая деятельность по продаже электроэнергии потребителям на территории республики.

ПромышленностьЭнергетика
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