Прибыль «Ижевского завода пластмасс» сократилась на 40%, до 17 млн рублей

По итогам 2017 года прибыль ОАО «Ижевский завод пластмасс» составила 17,1 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом показатель сократился на 41,4%.

Выручка также упала с 1,26 до 1,03 млрд рублей, следует из годового отчета предприятия, опубликованного на портале раскрытия корпоративной информации.

Однако себестоимость продаж сократилась с 1,07 млрд рублей до 888,8 млн рублей. Таким образом валовая прибыль достигла отметки в 139,8 млн рублей.

Согласно отчету, прибыль до налогообложения составила лишь 9 млн рублей, против 41,6 млн рублей годом ранее. Однако по статье «Изменение отложенных налоговых активов» завод дополнительно получил 9,5 млн рублей. После вычета налогов предприятие пришло к прибыли в 17,1 млн рублей.