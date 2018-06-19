ВТБ запустил инвестиционно-брокерское приложение на мобильных устройствах

Департамент брокерского обслуживания банка ВТБ разработал и внедрил собственное приложение «ВТБ Мои Инвестиции», которое обеспечивает розничным клиентам удобный и быстрый доступ к инвестиционным инструментам группы. По оценке банка, до конца года число пользователей составит порядка 100 тыс. человек, а ежедневный объем операций — до 3 млрд рублей.

Приложение объединяет в себе брокерские сервисы банка и продукты управляющей компании. С помощью него клиенты могут совершать операции на фондовом, валютном и срочном рынках, видеть финансовый результат каждой операции и всего портфеля, отслеживать изменения котировок биржевых инструментов. В течение года для совершения сделок также будут доступны активы паевых инвестиционных фондов, доверительного управления и внебиржевые инструменты.

Гибкий и нативный интерфейс делает функционал приложения понятным и простым в использовании как для опытных, так и для начинающих инвесторов. Кроме того, для клиентов будет реализован сервис «Робо-советник». Он поможет формировать индивидуальный модельный портфель с учетом его инвестиционных целей, риск-профиля и срока инвестирования. Клиенту будут направляться регулярные рекомендации, исходя из конкретных долей каждой бумаги на его брокерском счете.

Особое внимание уделено вопросам безопасности. Защита подтверждения сделок и самого приложения обеспечивается технологиями Touch ID, Face ID или Passcode. Оперативно решать технические вопросы возможно с помощью онлайн-чата.

«Мы видим высокий интерес розничных клиентов ВТБ к инвестиционным продуктам группы, и наша задача — обеспечивать качественный и комплексный сервис для решения их финансовых потребностей. Приложение «ВТБ Мои Инвестиции» позволит упростить клиентам доступ к инвестиционным услугам, в том числе, в части их приобретения, обслуживания и оперативного получения информации. Один из главных приоритетов, стоящих перед розничным бизнесом, — это дальнейшее повышение лояльности и удовлетворенности наших клиентов. Запуск приложения предоставляет нам дополнительные возможности по улучшению качества обслуживания клиентов и расширения клиентской базы», — прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Приложение «ВТБ Мои Инвестиции» создавалось при использовании самых современных технологий, чтобы клиенты могли оценить скорость, эффективность и удобство инвестирования с Группой ВТБ. Сервис ориентирован на индивидуальный подход к каждому клиенту. Система профилирует потребности, персонализирует информацию, новостную ленту и инвестиционные предложения под задачи каждого инвестора, направляет рекомендации, исходя из конкретных долей ценных бумаг у клиента. Запуск приложения дал старт диджитализации сервисов инвестиционных услуг в соответствии с самыми передовыми мировыми тенденциями», — сказал Владимир Потапов, руководитель департамента брокерского обслуживания банка ВТБ — главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиций.

Приложение «ВТБ Мои Инвестиции» (6+) уже доступно для установки в App Store и Google Play.

Банк ВТБ (ПАО)

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