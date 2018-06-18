Владелец стерлитамакского ТЦ «Юго-Западный» показал прибыль в 5 млн рублей, против убытка годом ранее
ОАО «Стерлитамакская бакалея», владеющее торговым центром «Юго-Западный», опубликовало годовой отчет. Компания показала прибыль в 5,3 млн рублей, против убытка в 6,2 млн рублей годом ранее.
Выручка компании выросла за год на 39% до 33 млн рублей, следует из отчета, опубликованного на портале раскрытия корпоративной информации.
В отчете говорится, что компания владеет ТЦ «Юго-Западный» и административно-бытовым корпусом, в котором сдаются 27 офисных помещений.
При этом в 2016 году заполняемость торговых площадей в ТЦ составила только 65%.НедвижимостьБизнесРозничная торговля Башкортостан
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