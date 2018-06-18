В Саратовской области пьяный угонщик откусил ухо полицейскому

В отношении 28-летнего жителя города Маркс Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту нападения на полицейского.

Инцидент произошел 16 июня. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль. Позже за преступником началась погоня, в ходе которой его удалось поймать. Уже в служебном автомобиле полицейских злоумышленник набросился на правоохранителя и зубами откусил ему часть уха, сообщили в СУ СКР по Саратовской области.

На данный момент он задержан и заключен под стражу. Стоит отметить, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за угон и незаконное хранение наркотиков.

Напомним, в Казане началась проверка по факту нападения полицейских на «Мисс Татарстан — 2006».

