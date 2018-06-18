При землетрясении в Японии пострадали более 200 человек

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло сегодня в Японии. Сила подземных толчков составила 6 из 7 баллов по японской системе.



Число пострадавших во время сильного землетрясения превысило 200 человек. При этом трое погибли, среди них — один ребенок, сообщает «РИА Новости».

Эпицентр землетрясения находился на севере префектуры Осака, очаг залегал на глубине 13 километров.

Отмечается, что из-за подземных толчков остановилось движение на железной дороге, в том числе скоростные поезда «Синканксэн». Отменены авиарейсы в аэропорту Осаки. В префектурах Осака и Хёго без электричества остались около 170 тысяч домов и квартир.

Правительство открыло чрезвычайный штаб по устранению последствий землетрясения. Данных о российских гражданах, которые могли пострадать от землетрясения, пока не поступало.

Накануне в Японии на острове Хонсю произошло землетрясение магнитудой 4,7 балла.