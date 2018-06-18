Основатель «Мособлбанка» Анджей Мальчевский скончался в колонии
Основатель «Мособлбанка» Анджей Мальчевский скончался в больнице при колонии, где отбывал четырехлетний срок за мошенничество. Об этом сообщил его адвокат Андрей Соломенный.
Он уточнил, что бывший банкир «скончался от болезни».
«Он себя почувствовал плохо, его перевели в больницу. Я сейчас не буду комментировать (причины смерти, — прим. ред.), потому что документы еще не получены, вскрытие сегодня. Данных о насильственной смерти нет», — цитирует адвоката РБК.
Смерть Мальчевского РБК подтвердили в Национальном конном парке «Русь», принадлежавшем его структурам. Там сообщили, что банкир умер 16 числа.
В 2016 году суд признал Анджея Мальчевского виновным в масштабном хищении средств вкладчиков и назначил ему четыре года колонии.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым