Основатель «Мособлбанка» Анджей Мальчевский скончался в колонии

Основатель «Мособлбанка» Анджей Мальчевский скончался в больнице при колонии, где отбывал четырехлетний срок за мошенничество. Об этом сообщил его адвокат Андрей Соломенный.

Он уточнил, что бывший банкир «скончался от болезни».

«Он себя почувствовал плохо, его перевели в больницу. Я сейчас не буду комментировать (причины смерти, — прим. ред.), потому что документы еще не получены, вскрытие сегодня. Данных о насильственной смерти нет», — цитирует адвоката РБК.

Смерть Мальчевского РБК подтвердили в Национальном конном парке «Русь», принадлежавшем его структурам. Там сообщили, что банкир умер 16 числа.

В 2016 году суд признал Анджея Мальчевского виновным в масштабном хищении средств вкладчиков и назначил ему четыре года колонии.