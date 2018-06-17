Иран, Венесуэла и Ирак выступили против увеличения добычи нефти — СМИ

Три страны — члены ОПЕК собираются наложить вето во время предстоящей встречи в Вене на предложение об увеличении объемов добычи нефти, которое поддерживают Саудовская Аравия и Россия. Об этом заявил представитель Ирана в ОПЕК Хуссейн Каземпур Ардебили.

По его словам, против увеличения добычи нефти выступают Иран, Венесуэла и Ирак.

«Если Саудовская Аравия и Россия хотят увеличить объемы добычи, для этого потребуется единогласие. Если эти два государства захотят действовать самостоятельно — это станет нарушением соглашения о сотрудничестве», — цитирует Ардебили Bloomberg.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия и Саудовская Аравия предложат странам, входящим в ОПЕК+, повысить добычу нефти в III квартале 2018 года на 1,5 млн баррелей в сутки.