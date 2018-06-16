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Россия и Саудовская Аравия предложат ОПЕК+ увеличить добычу нефти

22:56, 16.06.2018
Россия и Саудовская Аравия предложат ОПЕК+ увеличить добычу нефти
Фото: kremlin.ru

Россия и Саудовская Аравия предложат странам, входящим в ОПЕК+, повысить добычу нефти в III квартале 2018 года на 1,5 млн баррелей в сутки. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак.

«Мы предлагаем поднять в третьем квартале на 1,5 (миллиона), а потом посмотреть на ситуацию на рынке», — цитирует Новака «РИА Новости».

По его словам, речь идет только о III квартале этого года. В сентябре планируется проанализировать ситуацию и решить, что делать дальше.

Ранее сообщалось, что Россия может предложить странам ОПЕК вернуться к уровням добычи нефти октября 2016 года. По прогнозам Fitch, средняя цена нефти в 2018 году повысится до $70 за баррель.

ПромышленностьНефть
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