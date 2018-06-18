Нижегородский «Олимпиец» интересуется бывшим игроком «Рубина»

Бывший полузащитник «Рубина» Андрей Горбанец может перейти в нижегородский «Олимпиец». Игрок уже прибыл в расположение клуба на первый учебно-тренировочный сбор команды.

За казанцев Горбанец выступал в 2009 году и вместе с «Рубином» становился чемпионом России. Прошлый сезон футболист провел в волгоградском «Роторе», где успел провести 10 матчей и забить 1 гол.

Также вместе с «Олимпийцем» тренируется экс-игрок «Крыльев Советов» и «Оренбурга» Артем Делькин, который в ближайшие дни должен подписать с клубом полноценный контракт.

Напомним, сообщалось, что нижегородский «Олимпиец» отправился на сборы в Кисловодск. Там команда пробудет до 21 июня и проведет серию контрольных матчей.