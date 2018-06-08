Нижегородский «Олимпиец» отправился на сборы в Кисловодск

Футболисты нижегородского «Олимпийца» 8 июня взяли курс из столичного аэропорта «Внуково» на свой первый летний учебно-тренировочный сбор, сообщает пресс-служба команды.

УТС пройдет с 8 по 21 июня на Олимпийской базе Кисловодска. Там команда будет тренироваться на натуральном поле. Запланировано проведение нескольких контрольных матчей. На первый сбор отправились как старожилы команды, так и потенциальные новички. Кто-то из дебютантов присоединится к «Олимпийцу» уже в Кисловодске.

О новобранцах команды и соперниках, которые будут противостоять «олимпийцам» в контрольных матчах, будет сообщено дополнительно.

В концовке сезона в аренду у ФК «Уфа» нижегородский клуб брал Игоря Безденежных.

