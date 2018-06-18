Пробки парализовали Нижний Новгород из-за матча ЧМ-2018

Сегодня утром Нижний Новгород встал в пробках. Причиной стали перекрытия на Стрелке, связанные с матчем чемпионата мира по футболу 2018 года.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», проблемы с трафиком начались еще в 7:00.

Заторы парализовали метромост и Молитовский мост. Оказалось забито кольцо на Комсомольской площади.

Перекрытый к ЧМ район автомобилисты пытаются объехать через улицу Акмолинскую, Бурнаковский проезд и Комсомольское шоссе, но и там их ждут заторы.

На данный момент «Яндекс» оценивает ситуацию на дорогах всего в 4 балла. Однако центр города действительно раскрашен в красный из-за перекрытых дорог.



