В Казани задержан экс-начальник антикоррупционного отдела УФССП по РТ

Фото: Реальное время/Юлия Косолапкина

Фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий с ущербом в 2,5 млн рублей стал начальник отдела противодействия коррупции УФССП по РТ Сайдаш Сабиров. В Советский райсуд Казани уже поступило ходатайство на его арест, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Сабиров задержан по уголовному делу, возбужденному в отношении неустановленных сотрудников УФССП 17 апреля. Задержание произошло в тот же день в кабинете следователя.

По данным источников «Реального времени», фабула нового «дела приставов» идентична тому, что было возбуждено в марте в отношении замначальника УФССП по РТ Сергея Плющего. Последний уже отправлен под домашний арест. По версии следствия, в 2015 году он дал незаконные указания подчиненным на снятие запрета по совершению регистрационных действий с квартирой должника.

Напомним, ранее Плющий пошел под суд по обвинению в массовом закрытии исполнительных производств, повлекшем дезорганизацию работы Пенсионного фонда.