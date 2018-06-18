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Дивиденды «Роснефтегаза» за 2017 год составят 33 млрд рублей

06:31, 18.06.2018
Дивиденды «Роснефтегаза» за 2017 год составят 33 млрд рублей
Фото: pixabay.com

Госкомпания «Роснефтегаз» переходит на постоянную выплату промежуточных дивидендов по итогам полугодий. По итогам 2017 года общая сумма выплат составит 33 млрд рублей.

Отмечается, что это практически 100% от чистой прибыли компании по РСБУ. Этот показатель по итогам 2017 года составил 34 млрд рублей, передают «Ведомости» со ссылкой на источники.

При этом госкомпания уже выплатила 17,26 млрд рублей Росимуществу промежуточными дивидендами за I полугодие 2017 года, еще 15,74 млрд рублей государство получит за II полугодие.

По словам источников, сумма вдвое меньше, чем компания получила на свои доли в «Роснефти», «Газпроме» и «Интер РАО». Эта сумма составила 72,8 млрд рублей.

ПромышленностьНефть
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