Между Казанью и Горно-Алтайском могут возобновить прямой авиарейс

Республики Алтай и Татарстан планируют возобновить авиарейс Казань — Горно-Алтайск. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов во время рабочей встречи глав РТ, Республики Алтай и Алтайского края.

«Здесь есть прекрасный аэропорт, три часа полета. У «Татнефти» есть авиакомпания. На Горный Алтай нам надо получить субсидию: транспорт и логистика — основа развития туризма, пока люди будут через Москву летать, тут никакого бизнеса не будет».

Глава Алтая Александр Бердников добавил, что рейсы между Казанью и Горно-Алтайском выполнялись в прошлом году и регион заинтересован в их возобновлении в 2018 году.



В настоящее время из Татарстана до Алтая можно долететь через Барнаул — за март загрузка рейса составила 37%.