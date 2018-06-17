ЧМ-2018: 17 июня — немцы и бразильцы начинают путь за Кубком мира

17 июня на чемпионате мира — 2018 в России будут сыграны два матча в группе «Е» и один в группе «F».

Самара, «Е», 15.00 мск, Коста-Рика — Сербия, трансляция — «Матч ТВ».

Москва, «F», 18.00 мск, Германия — Мексика, трансляция — Первый канал.

Ростов-на-Дону, «Е», 21.00 мск, Бразилия — Швейцария, трансляция — Первый канал.

Накануне в группе «С» сборная Франции с трудом одолела австралийцев — 2:1, а Дания вырвала победу у сборной Перу — 1:0. Французы и датчане возглавили турнирную таблицу в этом квартете, имея по три очка.

В группе «D» команда Месси, сборная Аргентины не смогла обыграть сборную Исландии — 1:1, а Хорватия «всухую» взяла верх над командой Нигерии — 2:0. Хорваты имеют три очка, занимая первое место в этой группе. По баллу у аргентинцев и исландцев, нигерийцы пока без очков.

