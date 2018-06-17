Сергей Семак хочет видеть Дзюбу в «Зените»

Новый главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что хотел бы поработать с нападающим Артемом Дзюбой и ждет его возвращения в клуб, сообщает Sport24.ru.



«Ждем его, естественно. Сейчас для него первостепенная задача — выступление на чемпионате мира. Я с ним общался. Это праздник для любого футболиста. Я рад, что он попал в сборную, вышел на поле и забил.

Мы будем следить за ним с интересом и ждать назад после чемпионата мира. Вопросы по составу, селекции будем решать исходя из состояния каждого игрока, его желания остаться в команде. После чемпионата мира я хочу его видеть в «Зените», жду его возвращения. Как тренер — как можно раньше, как болельщик сборной — как можно позже», — рассказал Семак в эфире «Матч ТВ».