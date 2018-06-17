Япония выразила сожаление России из-за июньских учений на Курилах
Правительство Японии выразило России сожаление из-за военных учений в южной части Курил, которые пройдут в июне.
Соответствующее уведомление российская сторона получила через посольство Японии в Москве и отклонила его. В МИД РФ подчеркнули, что учения проводятся на национальной территории.
Учения должны состояться 18-21 июня на острове Итуруп, пишет «Газета.ру» со ссылкой на японскую газету Yomiuri.
Ранее Япония заявила протест России из-за прокладки оптоволокна на Курилы.Происшествия
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