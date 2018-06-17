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Минниханов посетит Сабантуй в Алтайском крае и встретится с губернатором региона

08:55, 17.06.2018
Минниханов посетит Сабантуй в Алтайском крае и встретится с губернатором региона
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Алтайский край.

Как сообщает пресс-служба президента РТ, основной целью поездки является участие в Сабантуе, который пройдёт сегодня на территории ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». Татарстан на празднике будет представлять Заинский муниципальный район.

Также глава РТ планирует провести рабочую встречу с врио губуернатора Алтайского края Виктором Томенко и председателем правительства республики Алтай Александром Бердниковым.

Напомним, что вчера Минниханов встретился с послом Австралии и министрами спорта Франции и Уругвая.

ОбществоВласть Татарстан
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