Минниханов посетит Сабантуй в Алтайском крае и встретится с губернатором региона

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Алтайский край.

Как сообщает пресс-служба президента РТ, основной целью поездки является участие в Сабантуе, который пройдёт сегодня на территории ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь». Татарстан на празднике будет представлять Заинский муниципальный район.

Также глава РТ планирует провести рабочую встречу с врио губуернатора Алтайского края Виктором Томенко и председателем правительства республики Алтай Александром Бердниковым.

Напомним, что вчера Минниханов встретился с послом Австралии и министрами спорта Франции и Уругвая.