Минниханов встретился с послом Австралии и министрами спорта Франции и Уругвая

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов перед футбольным матчем между сборными командами Франции и Австралии провел ряд рабочих встреч на стадионе «Казань-Арена».

Минниханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Австралии в России господином Питером Мартином Тешом. После этого провел беседу и поприветствовал министра спорта Франции Лору Флессель и министра спорта Уругвая Фердинандо Касероса.

Кроме того, состоялась встреча Рустама Минниханова с президентом Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олегом Матыциным, передает пресс-служба президента РТ.

Другие подробности не раскрываются.

Матч между сборными Франции и Австралии в Казани завершился со счетом 2:1 в пользу французов. В нем впервые на чемпионате мира был назначен пенальти в ворота австралийцев после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR).