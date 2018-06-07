На чемпионате Европы по фехтованию выступят несколько рапиристов из Башкирии

Федерация фехтования России назвала окончательный состав национальной сборной, которая представит нашу страну на чемпионате Европы в городе Нови-Сад (Сербия).

Башкирию в соревнованиях рапиристов представят Тимур Сафин, Тимур Арсланов, Аделина Загидуллина и Анастасия Иванова (запасная).

Компанию Арсланову и Сафину составят Алексей Черемисинов, Дмитрий Жеребченко и Дмитрий Ригин (запасной).



В женской рапире Татарстан представит Марта Мартьянова. Кроме нее в эту часть программы попали Инна Дериглазова (Курская область) и Светлана Трипапина (Московская область).

Уфимский рапирист Тимур Сафин в мае стал вторым на этапе Гран-при в Шанхае.

