На чемпионате Европы по фехтованию выступят несколько рапиристов из Башкирии
Федерация фехтования России назвала окончательный состав национальной сборной, которая представит нашу страну на чемпионате Европы в городе Нови-Сад (Сербия).
Башкирию в соревнованиях рапиристов представят Тимур Сафин, Тимур Арсланов, Аделина Загидуллина и Анастасия Иванова (запасная).
Компанию Арсланову и Сафину составят Алексей Черемисинов, Дмитрий Жеребченко и Дмитрий Ригин (запасной).
В женской рапире Татарстан представит Марта Мартьянова. Кроме нее в эту часть программы попали Инна Дериглазова (Курская область) и Светлана Трипапина (Московская область).
Уфимский рапирист Тимур Сафин в мае стал вторым на этапе Гран-при в Шанхае.
Спорт БашкортостанТатарстан
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