СК возбудил дело из-за крушения самолета Як-52 на Алтае

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту крушения самолета Як-52 в Алтайском крае, где погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«По факту крушения самолета Як-52 в Алтайском крае возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На месте происшествия работают следователи и криминалисты», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ранее транспортная прокуратура начала проверку из-за крушения самолета Як-52 в Первомайском районе на Алтае. В авиакатастрофе погибли два человека.