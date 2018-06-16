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СК возбудил дело из-за крушения самолета Як-52 на Алтае

22:27, 16.06.2018
СК возбудил дело из-за крушения самолета Як-52 на Алтае
Фото: : ru.wikipedia.org / AlexeyMartyishkin

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту крушения самолета Як-52 в Алтайском крае, где погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«По факту крушения самолета Як-52 в Алтайском крае возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На месте происшествия работают следователи и криминалисты», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ранее транспортная прокуратура начала проверку из-за крушения самолета Як-52 в Первомайском районе на Алтае. В авиакатастрофе погибли два человека.

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