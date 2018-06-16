Врачи ДРКБ поставили на ноги девочку, которая выводила на поле Криштиану Роналду и Игоря Акинфеева

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Перед матчем Кубка конфедераций в прошлом году на поле Криштиану Роналду вывела прикованная к инвалидной коляске девочка Полина из детдома. Тогда она заявила на весь мир, что хочет ходить.

Врачи ДРКБ согласились помочь, отыскали девочку, которая переехала в приемную семью в Москве, и поставили ее на ноги. На чемпионате мира в этом году Полина сопровождала Игоря Акинфеева и уже на поле впервые встала на ноги и сделала несколько шагов, передает «Комсомольская правда».

Лечили девочку год. За это время она два раза приезжала из Москвы в Казань.