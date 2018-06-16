Минниханов опубликовал в Instagram фото с экс-президентом Франции Николя Саркози

Президент РТ Рустам Минниханов опубликовал фото с экс-президентом Франции Николя Саркози.

Ранее стало известно, что Саркози приедет в Казань 16 июня на матч чемпионата мира по футболу между Францией и Австралией.

Отмечалось, что его будут сопровождать посол Франции и министр спорта, в рамках этой поездки состоится встреча с президентом Республики Татарстан.