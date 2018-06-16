Минниханов опубликовал в Instagram фото с экс-президентом Франции Николя Саркози
Президент РТ Рустам Минниханов опубликовал фото с экс-президентом Франции Николя Саркози.
С Николя Саркози.
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 16 Июн 2018 в 2:17 PDT
Ранее стало известно, что Саркози приедет в Казань 16 июня на матч чемпионата мира по футболу между Францией и Австралией.
Отмечалось, что его будут сопровождать посол Франции и министр спорта, в рамках этой поездки состоится встреча с президентом Республики Татарстан.ОбществоВласть Татарстан
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