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Минниханов опубликовал в Instagram фото с экс-президентом Франции Николя Саркози

12:22, 16.06.2018
Минниханов опубликовал в Instagram фото с экс-президентом Франции Николя Саркози
Фото: instagram.com/rusminnikhanov

Президент РТ Рустам Минниханов опубликовал фото с экс-президентом Франции Николя Саркози.

С Николя Саркози.
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 16 Июн 2018 в 2:17 PDT

Ранее стало известно, что Саркози приедет в Казань 16 июня на матч чемпионата мира по футболу между Францией и Австралией.

Отмечалось, что его будут сопровождать посол Франции и министр спорта, в рамках этой поездки состоится встреча с президентом Республики Татарстан.

ОбществоВласть Татарстан
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