Власти Кирова решили выгнать горнолыжный комплекс с Кикиморской горы

Администрация Кирова отозвала разрешения на использование земельных участков, на которых расположен горнолыжный комплекс «Калинка-Морозов». Таким образом власти города добиваются закрытия комплекса на Кикиморской горе.

В администрации подчеркивают, что продлили договор с арендаторами только в марте. Однако уже в мае экологи обнаружили на территории комплекса свалку.

«Нижняя граница свалки находится в зоне памятника природы «Ежовский озерно-родниковый комплекс» — на используемых горнолыжным комплексом участках», — говорится в сообщении администрации.

Устранить свалку от горнолыжного комплекса требовали и раньше. Однако в этот раз власти Кирова приняли решение расторгнуть договор аренды.

В администрации возникли вопросы и по организации деятельности комплекса.

«Достаточно сказать, что у организатора горнолыжного комплекса нет снегоделательных машин, и для устройства склона свозится снег со всего города — разумеется, вперемешку с песком, со всевозможными загрязнениями. При этом услуги горожанам, в том числе детям, собственник комплекса оказывает на платной основе», — подчеркнул глава администрации Кирова Илья Шульгин.

Теперь предприниматели должны освободить склон Кикиморской горы и провести его рекультивацию.