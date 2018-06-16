Прокуратура Мордовии потребовала привлечь к ответственности энергетиков за вырубку охраняемого леса

В Мордовии прокуратура обнаружила, что энергетики Ельниковского района республики вырубили деревья в зоне памятника природы республиканского значения. Надзорное ведомство потребовало привлечь к ответственности виновных.

По данным прокуратуры, энергетики срубили 18 дубов и одну березу. При этом на территории памятников природы «запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение их сохранности», напомнили в ведомстве.

Отмечается также, что энергетики не предупреждали о намерении провести работы ни Минприроды республики, ни Минлесхоз.

«В этой связи по результатам проверки прокурором района в адрес начальника Краснослободского производственного отделения филиала ОАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго» внесено представление об устранении нарушений законодательства и привлечении к ответственности лиц, их допустивших», — говорится в сообщении прокуратуры.