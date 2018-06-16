В Оренбуржье из-за коррупционных нарушений выгнали 13 муниципальных депутатов

В Оренбургской области проверка прокуратуры выявила 13 депутатов муниципальных образований, нарушивших антикоррупционное законодательство. Их полномочия были досрочно прекращены.

Установлено, что депутаты Зубаревского, Струковского и Экспериментального сельсоветов не отчитались о своих доходах за 2017 год, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

«В силу требований антикоррупционного законодательства такое незаконное бездействие лиц, замещающих муниципальные должности, является основанием к их увольнению в связи с утратой доверия», — говорится в сообщении.

Районные прокуроры внесли представления в соответствующие райсоветы. Там было решено прекратить полномочия депутатов.