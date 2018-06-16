Футболисты ФК «Уфа» проходят предсезонное медобследование в Москве

В центре спортивной медицины НАКФФ в Москве футболисты «Уфы» проходят предсезонное медицинское обследование, сообщает пресс-служба уфимского футбольного клуба.

18 июня башкирская команда, вышедшая из отпуска, соберется в Уфе, где на стадионе «Нефтяник» проведет недельный учебно-тренировочный сбор.

Отметим, что вместе с командой медосмотр проходит уфимский воспитанник Игорь Безденежных, который концовку завершившегося чемпионата РФПЛ провел в аренде в нижегородском «Олимпийце».

На днях ФК «Уфа» огласил имя нового главного тренера — им стал местный воспитанник Сергей Томаров.

По итогам чемпионата РФПЛ сезона 2017/2018 ФК «Уфа» занял шестое место и завоевал право участия в Лиге Европы.

