В Самаре пройдет субботняя встреча ЧМ-2018 на теплоходе «Федор Достоевский»

16 июня на теплоходе «Федор Достоевский» состоится настоящий праздник, посвященный ЧМ-2018 по футболу — первая из шести вечеринок «МЯЧ PARTY», каждая из которых пройдет за день до матчей мундиаля в Самаре, сообщает пресс-служба самарского ФК «Крылья Советов».

«Гостей мероприятия ждет яркая развлекательная программа: международный баттл болельщиков, конкурс красоты, выступление кавер-группы HolidayZ, женский боди-арт, дискотека и розыгрыш ценных призов от партнеров. Помимо этого, все желающие могут посмотреть матчи ЧМ-2018 в одном из нескольких баров теплохода», — говорится в сообщении.

Первый самарский матч ЧМ-2018 состоится 17 июня. Встретятся Коста-Рика с Сербией.





