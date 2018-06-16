Экоактивистка Юлия Файзрахманова намерена участвовать в довыборах в Госсовет Татарстана

Экоактивистка Юлия Файзрахманова заявила о своем намерении участвовать в довыборах в Госсовет РТ, они состоятся 2 сентября 2018 года. Она также отметила, что ее выбрала инициативная группа жителей улиц Гаврилова – Чуйкова.

«Нужно использовать эту возможность, чтобы остановить застройку рощи на Гаврилова, ухудшения среды для местных жителей кварталов, Ново-Савиновского района. И шире: для защиты жителей поселков, домов и лесов, планирующихся к уничтожению», — цитирует Файзрахманову «Idel.Реалии».

Ранее Вахитовский районный суд города Казани отменил предыдущее решение о присуждении штрафа в 10 тыс. рублей активистке движения против строительства мусоросжигательного завода Ирине Никифоровой.