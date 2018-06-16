В Госдуму РФ внесли законопроект о приравнивании апартаментов к жилью

В Госдуму РФ внесли законопроект, приравнивающий нежилые апартаменты к жилым квартирам.

«Жилыми апартаментами признается структурно обособленное помещение в многофункциональном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд», — говорится в тексте документа, опубликованном в базе данных законопроектов Госдумы.

Ранее стало известно, что на рынке аренды в Казани активно развивается новый формат: апартаменты. И хотя до Москвы и Санкт-Петербурга нам пока далеко, у данного направления в городе большие перспективы, считают эксперты. По их оценке, среди всех средств размещения в городе апартаменты занимают от 20% и более.

