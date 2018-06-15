Китай с 6 июля введет пошлины на 659 американских товаров

С 6 июля Китай вводит пошлины на импорт ряда американских товаров в ответ на решение США. Размер пошлины составит 25 процентов, она будет действовать на 659 наименований товаров

«В соответствии с «Законом о внешней торговле КНР и другими законодательными актами, комитет по таможенным тарифам Госсовета КНР принял решение ввести ввозную пошлину на 659 наименований товаров, импортируемых из США, объемом около 50 миллиардов долларов», — говорится в сообщении министерства Китая, которое приводит «РИА Новости».

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп утвердил введение новых пошлин на китайские товары на сумму около $50 млрд.