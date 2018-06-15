Панов и Ялалов стали лидерами медиарейтинга глав столиц ПФО
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов занял первое место в рейтинге глав столиц Приволжского федерального округа (ПФО) за май 2018 года. Уфимский сити-менеджер Ирек Ялалов стал первым среди глав администраций городов округа.
Согласно исследованию компании «Медиалогия», Панов набрал 20 910,4 балла.
Медиаиндекс Ялалова достиг отметки 12 026,3 балла.
В топ-5 первого списка вошли также Михаил Исаев (Саратов), Ильсур Метшин (Казань), Дмитрий Самойлов (Пермь) и Елена Лапушкина (Самара).
Первую пятерку сити-менеджеров кроме Ялалова составили Виктор Кувайцев (Пенза), Алексей Ладыков (Чебоксары), Илья Шульгин (Киров) и Денис Калинкин (Казань).
Напомним, что по итогам апреля лидером медиарейтинга мэров столиц ПФО также стал глава Нижнего Новгорода.ОбществоВластьТехнологииМедиа БашкортостанКировская областьТатарстан
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